10 maanden cel voor ontucht met cliënten

De 56-jarige Robin van D. uit Aalten is donderdag veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank in Vorden heeft hij zich schuldig gemaakt aan ontucht met twee jonge vrouwen, die aan zijn zorg als begeleider waren toevertrouwd.

Van D. kreeg een proeftijd van drie jaar opgelegd en moet zich psychisch laten behandelen. Hij mag bovendien geen contact meer hebben met zijn slachtoffers.

De Aaltenaar werkte als woon- en werkbegeleider voor Stichting Urtica De Vijfsprong in Vorden, toen hij in 2014 de fout in ging. Hij kreeg kort na zijn scheiding een relatie met een van zijn cliënten. Kort nadat die relatie werd verbroken, viel hij voor het andere slachtoffer.

Twee weken geleden vertelde hij de Zutphense rechtbank dat hij wel snapte dat het fout was, maar de ‘ontucht’ was volgens hem met instemming van de vrouwen. ,,Zij werd verliefd op mij'', zei hij over de eerste vrouw. ,,We spraken buiten werktijd af en uiteindelijk hebben we een relatie gekregen.''

Liegen tegen familie

Toen achter deze relatie een punt werd gezet, ontstond er iets tussen hem en een andere cliënte. Zij vertelde net als het andere slachtoffer veel last te hebben gehad van de situatie. ,,Ik moest liegen tegen mijn vrienden en familie, maar dat had ik voor hem over.''

Van D. kreeg korte tijd daarop een relatie met een andere vrouw die behandeld werd bij De Vijfsprong. Ook zij liet weten enorm veel moeite te hebben gehad met het feit dat alles geheim moest blijven.

De officier van justitie eiste tien maanden cel tegen Van D. plus het contactverbod en schadevergoedingen van in totaal 15.000 euro. De rechtbank besloot echter om ook een proeftijd op te leggen van drie jaar, omdat de Aaltenaar zo fors over de schreef is gegaan.

Gewaarschuwd

,,De man heeft zijn zorgplicht naar de slachtoffers ernstig verwaarloosd en heeft alleen zijn eigen belang vooropgesteld. Dit ondanks dat hij door directe collega’s was gewaarschuwd'', schrijft de rechtbank in haar vonnis.

,,Deze vrouwen waren kwetsbaar. De man was hiervan zeer goed op de hoogte en wist ook dat een relatie niet was toegestaan. Vanwege zijn functie was sprake van een afhankelijkheidsrelatie tussen de man en de slachtoffers.''