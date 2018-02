120 klachten over laagvliegende legerheli's is 'niet uitzonderlijk veel'

Volgens Hardenbol is dat aantal niet uitzonderlijk hoog. ,,Het ligt op een gelijk niveau met klachten over vliegoefeningen elders in het land’’, zei het hoofd van het Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering van de Koninklijke Luchtmacht.

Mensen klagen vooral over geluidshinder, van Achterhoekse boeren komen schadeclaims binnen over vee dat zich verwond heeft of zelfs afgemaakt moest worden door bijvoorbeeld een val in de stal. ,,Als die schade door onze vliegbewegingen komt, dan vergoeden wij dat’’, zei Hardenbol daarover.

Twee dreigende rechtszaken om de training te laten verbieden, gingen niet door nadat Defensie sprak met zowel boerenorganisatie LTO als de Vordense miljardair Hans Melchers.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Grondtroepen stijgen uit een Chinook-helikopter op vliegbasis Deelen, tijdens de laagvliegoefening van Defensie in Oost-Nederland. © Rob Voss

Op Deelen werd nogmaals benadrukt dat de helikopterpiloten tijdens de laagvliegoefening zoveel mogelijk proberen veestallen te ontwijken. ,,Want geen vlieger vindt het fijn als vee leed heeft door onze oefening’’, zei luchtmachtcommandant Jorik ter Veer daarover.

'Fly friendly'

Hij wees daarbij op papieren die her en der op de vliegbasis hangen en waar met dikgedrukte letters 'Fly friendly' op staat: vlieg vriendelijk. Met daaronder de toevoeging: 'Boerderijen en vee ontwijken!!'. Ter Veer: ,,En dat krijgen de piloten ook nog eens verteld in elke briefing voor de start van een oefening.’’



De laagvliegtraining met de dertien legerhelikopters (vijf Apaches, vijf Chinooks en drie Cougars) is vorige week maandag begonnen en duurt nog tot volgende week vrijdag. Defensie mag daarbij vanaf grondniveau vliegen in een gebied dat zich uitstrekt van het zuidelijkste puntje van de Achterhoek tot aan de nok van Drenthe.



Het het Defensie Helikopter Commando heeft vliegbasis Deelen deze drie weken als uitvalsbasis. Gilze-Rijen is de thuisbasis van het DHC.