15.000 euro voor route met fototegels in Bronckhorst

Het is de bedoeling dat de fototegels worden gelegd in trottoirs in de hoofdkernen van de gemeente Bronckhorst. Wandelaars kunnen op de tegels zien hoe de situatie er op diezelfde plek tientallen jaren geleden uitzag. Bij de foto's komt een korte tekst met wetenswaardigheden. Zo ontvouwt de (dorps)geschiedenis zich voor de volgers van de route.

Old Hengel

In één Bronckhorster gemeente, Hengelo, is in de zomer van 2017 al een fototegelwandelroute aangelegd. Die route - met een lengte van circa twee kilometer - kwam er dankzij de historische vereniging Old Hengel. Ook in de gemeente Berkelland komt een fototegelwandelroute. Als alles volgens plan verloopt, liggen er komend voorjaar negentien fotostoeptegels in Ruurlo. De Historische Vereniging Old Reurle overlegt over dit initiatief met de gemeente Berkelland, de VVV en de Stichting Achterhoek Toerisme.