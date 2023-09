4 dagen feesten én de hitte overleven in Gaanderen: start van de kermis is voor de kids

Labradood­le Doedel uit Zutphen krijgt loopbaan als ‘uit­vaarthond’: ‘Ze biedt troost en afleiding’

Ze is dertien maanden oud en ligt braaf aan de voeten van haar baasje: labradoodle Doedel. Lot Rohde is uitvaartondernemer in Zutphen en gaat de hond inzetten bij haar werk. Bij uitvaarten, maar met name in de week naar ernaartoe. ,,Doedel verzacht letterlijk de hardheid van de realiteit.”