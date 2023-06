650 gasten op de verjaardag van de schutterij in Etten: schutter-zijn gaat soms over van opa op vader op zoon

Nieuwbouw lonkt voor basis­school Loil: ‘In de winter ramen en deuren open voor ventilatie, in de zomer te warm’

De leerlingen van basisschool St. Jozef in Loil krijgen straks mogelijk les in een gloednieuw schoolgebouw. in een multifunctionele accommodatie met sporthal, kantine, bestuurskamer en kleedkamers,