Achterhoek grijpt naast miljoenen van de Regio Deal: ‘Onbegrijpelijk, de regering zit in een andere film’

Gedetineer­den Zutphen zamelen geld in voor Turkije en Syrië

Gedetineerden in de penitentiaire inrichting Achterhoek in Zutphen zijn druk bezig geld in te zamelen voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. ,,De inzameling loopt nog volop, maar op één afdeling is al meer dan 400 euro gedoneerd”, licht geestelijk verzorger Ellie Smeekens toe.