Achterhoek kleurt BBB-groen met 40 procent van de stemmen, hogere opkomst dan tijdens vorige provinciale verkiezingen

In alle acht Achterhoekse gemeenten heeft de BBB flink gewonnen. Niet vreemd dus dat de partij, gezien over de hele regio, de absolute winnaar is. Liefst 40 procent van de Achterhoekers die is gaan stemmen, koos voor de partij van Caroline van der Plas. In absolute aantallen gaat het daarbij om 62.212 stemmen.

Geen enkele andere partij komt ook maar in de buurt. Sterker nog, alleen de BBB heeft dubbele cijfers gescoord bij de procenten. Het CDA, dat in de acht Achterhoekse bij de vorige verkiezingen nog de grootste was, zakt naar de tweede plek. Het percentage stemmen dat die partij kreeg, kelderde flink van 19,14 naar 9,66 procent.

In totaal zijn in de acht Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) 155.054 stemmen uitgebracht. Wanneer dit wordt afgezet tegen de 244.133 kiesgerechtigden in de acht gemeenten, blijkt dat 63,84 procent gestemd heeft. Flink meer dan in 2019, toen het opkomstpercentage op 56,54 procent lag.

FvD

Forum voor Democratie, dat in 2019 nog de derde partij was in de Achterhoek, is duidelijk haar vooraanstaande positie verloren in de regio. De partij daalde van 13,79 procent van de stemmen naar 2,35 procent. Daarmee is de partij gezakt naar de 11e plek.

Een andere grote verliezer is de VVD. Die partij is, ten opzichte van 2019, gehalveerd in de Achterhoek. Stemde er bij de vorige verkiezingen nog 16,88 procent op de partij van Rutte, in 2023 is dat gedaald naar 8,98 procent. Ondanks deze forse terugloop is de partij nog wel de op twee na grootste.

De PvdA, die in een aantal Achterhoekse gemeenten (zoals Doetinchem) groeide, is Achterhoek-breed iets gekrompen. Van 9,32 procent naar 8,74 procent. Daarmee is de partij op de vierde positie terechtgekomen. GroenLinks maakt de top vijf compleet met 4,75 procent van de stemmen. Ook deze partij heeft, ten opzichte van 2019, in moeten leveren. Destijds lag het percentage stemmen op 7,87.

Winnaars

Zijn er dan, naast de BBB, nog partijen die ook iets gewonnen hebben? Ja, met name de nieuwkomers. JA21 behaalde 2,93 procent, Volt 2,31 procent, BVNL 0,48 procent en ONS 0,42 procent. De enige partij die ook in 2019 mee deed en wist te groeien, is LPG (de verzamelde lokale partijen in de provincie). Deze groep behaalde dit keer 1,59 procent van de stemmen, 0,2 procent meer dan vier jaar geleden.

Dat er flink gestemd zou worden was overdag bij veel stembureaus al te zien. Zo stond er bijna de hele dag een rij bij het stemlokaal in het stadhuis in Doetinchem. 's Middags werden kiezers vanuit het stadhuis doorverwezen naar het Borghuis, de andere plek in het centrum waar kon worden gestemd. Maar ook hier ontstond een rij. Voor het stadhuis groeide de rij 's avonds dusdanig dat er zelfs mensen op het plein stonden te wachten om te kunnen stemmen. Ook bij het stembureau in Dichteren vormde zich een rij.

Direct aan de beurt

In Doesburg was het kort voor 20.00 uur zo druk in het stemlokaal in basisschool De Wetelaar, dat de gemeente mensen vroeg te komen stemmen in het stadskantoor aan de Leigraafseweg. ‘Hier bent u direct aan de beurt’.

In verschillende gemeenten is er hard aan getrokken dat zo veel mogelijk mensen konden stemmen. Zo reed in Aalten een verkiezingstruck met daarin een stembureau langs verschillende plekken en was er een taxiservice voor mensen die minder mobiel zijn. In Winterswijk werd een mobiel stembureau ingezet, die drie buurtschappen aan deed.

