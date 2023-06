Achterhoekse scholen werken samen om lerarentekort op te vangen

Onverwach­te meevaller tegen Achter­hoeks lerarente­kort; pabo groeit spectacu­lair

DOETINCHEM - De pabo in Doetinchem is in trek. Het aantal aanmeldingen voor volgend schooljaar kent een even verrassende als spectaculaire groei van tientallen procenten. Dat is nodig ook in de strijd tegen het lerarentekort op Achterhoekse basisscholen.