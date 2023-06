Achterhoekse uitvaartruzie weer voor de rechter: ‘We gaan in hoger beroep, dit is niet uit te leggen’

update Uitvaartru­zie: Dela per direct weer welkom in Achterhoek­se crematoria, maar ‘niet van harte’

Uitvaartverzorgers van Dela mogen per direct weer uitvaarten verzorgen op de locaties van GUV in de Achterhoek, zoals de crematoria in Aalten en Etten. Dat heeft de kortgedingrechter maandag bepaald, in een zaak die was aangespannen door Dela.