Achterhoekse vrachtwagens vol hulpgoederen geweigerd aan Roemeense grens en teruggestuurd

Inbraakver­dach­te Zutphense juwelier aangehou­den na ‘knap en alert politie­werk’: ‘Het verhaal past van geen kant’

Bij juwelier Van Soest in de Turfstraat in Zutphen gaat in de vroege ochtend van 13 maart het alarm af. Een getuige hoort het geluid en ziet twee personen zonder helm en ‘vermoedelijk’ met bivakmutsen op een scooter wegrijden. Even later vindt de politie in de Isendoornstraat een witte bus met achterin met daarin: de twee verdachten.