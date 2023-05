Actiegroep is het spuugzat; gemeente en provincie doen niets aan gevaarlijke N317

Einde aan zuivelsta­kin­gen na cao-ak­koord over loonsverho­ging en vroeger pensioen

Nieuwe zuivelstakingen zijn van de baan nu de vakbonden en werkgeversorganisatie NZO akkoord zijn over een nieuwe cao voor personeel in de zuivelfabrieken. Dat krijgt er 12 procent loon bij over een periode van vijftien maanden en kan eerder met pensioen.