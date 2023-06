Afscheid van de kerk in Baak: ‘We moeten deze dierbare plek loslaten’

Kerk in Baak verkocht: koper en plannen met neogoti­sche ‘kathedraal’ nog geheim

De Sint Martinuskerk in Baak is verkocht. Op zondag 18 juni wordt het gebouw aan de eredienst onttrokken met de allerlaatste eucharistieviering in de kerk in het dorpshart. De sacramenten (heilige voorwerpen) worden die dag uit de kerk gedragen, waarna het officieel geen heilige ruimte meer is.