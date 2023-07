Al gedonder in vierde divisie voordat er een bal getrapt is: ‘KNVB heeft er een zooitje van gemaakt’

In het nieuwe voetbalseizoen spelen in de landelijke derde en vierde divisies én in de eerste klassen voor het eerst clubs uit het zaterdag- en zondagvoetbal samen. De Achterhoekse clubs Longa’30 (Lichtenvoorde) en AZSV (Aalten) ontmoeten elkaar voor de eerste keer in de historie in competitieverband in de vierde divisie D.