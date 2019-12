Alarm om ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap: er komt per dag dik 8 hectare bij

KERSTINTERVIEW Is multimiljo­nair Kees Koolen (54) uit Vorden wereldred­der of zakenman? ‘In Amerika zijn ze trots op mensen zoals ik’

7:00 Is hij geniaal en heeft topondernemer Kees Koolen uit Vorden het goed voor met de wereld? Of is de energietransitie - net als zijn zakelijke successen Booking.com en Uber - gewoon een nieuw verdienmodel? ,,In Amerika zijn ze trots op mensen zoals ik.”