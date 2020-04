Autistische Damian knutselt zich met kasteel van karton even los van de coronacrisis

Vellen karton en papier, potloden en stiften. Even een week of twee afzonderen en knutselen maar. Damian Piekaar heeft een passie voor modelbouwen. De 23-jarige Vordenaar die een vorm van autisme heeft, kan er in ontsnappen tijdens de coronacrisis. In zijn appartementje in een zorgboerderij van Urtica/De Vijfsprong staat zijn nieuwste bouwsel te glanzen: een schaalmodel van kasteel Hackfort.