Autohandelaar uit Doetinchem zit na oplichting van Fenerbahçe ondergedoken: ‘Ik ben alles kwijt’

Autobe­drijf na 43 jaar ter ziele nu Fenerbahçe tonnen opeist vanwege fraude; dealer in luxe bolides spoorloos

DOETINCHEM - Een autobedrijf uit Doetinchem dat is gebruikt om voetbalclub Fenerbahçe voor tonnen op te lichten, is stap voor stap ontmanteld. De Lamborghini’s, Ferrari’s en Porsches zijn weg, de showroom is op wat plantenbakken en een bankstel na leeg.