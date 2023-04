Automobilist botst tegen afremmende auto: een persoon gewond

Rechtszaak over picknickta­fels naast viswinkel in Zutphen dreigt: ‘Wethouders willen niet praten’

Ze staan er al bijna twintig jaar. Een paar picknicktafels naast de zaak van Jan van de Krent Visspecialiteiten aan de Zweedsestraat in Zutphen. Waar op vrijdag en zaterdag rond de lunch een gebakken visje verorberd kan worden. De vraag is voor hoe lang nog, want volgens de gemeente Zutphen is deze vorm van ‘horeca’ niet toegestaan. ,,Vorige burgemeester is trouwe klant.”