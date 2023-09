Automobilist laat hondje achter na harde botsing tegen boom in Terborg en kan dier ophalen bij het asiel

Voetbal­club Be Quick krijgt lening van Zutphen om schuld af te lossen: ‘Anders gaat de club failliet’

Is het de redding voor de club of is het gaten met gaten dichten? De gemeente Zutphen geeft voetbalclub Be Quick een lening van ruim 3 ton om openstaande schulden af te lossen. Hiermee hoopt de gemeente uiteindelijk al het geleende geld terug te krijgen. ,,Doen we dit niet, dan gaat de club failliet en zijn we zeker ons geld kwijt.’’