Automobilist opgepakt na veroorzaken aanrijding Zelhem: verdacht van rijden met drugs op

Windturbi­nes bij Lochem met 280 meter hoger, denktank opgericht voor omwonenden

Het voornemen om drie windturbines in het buitengebied van Lochem te bouwen, ten oosten van het dorpje Exel, neemt concretere vormen aan. Onlangs bleek dat ontwikkelaar Pure Energie uit Enschede een Duitse concurrent heeft afgetroefd door overeenkomsten te sluiten met grondeigenaren in het gebied. Een haalbaarheidsonderzoek is de volgende stap. De windmolens worden hoger dan eerder werd verondersteld.

