Baakse kerk drie dagen lang rocktempel

De vierde editie van Tempelpop kent een primeur. Het muziekfestival in de Baakse kerk Martinushuus is uitgebreid met een dag: zondag 19 mei. Drie dagen rocken in de tempel, het was een lang gekoesterde wens van de organisatoren Joost Jansen en Patrick Leferink.

Waarom wilden jullie Tempelpop uitbreiden?

Jansen: ,,Patrick en ik liepen al heel lang rond met het idee om tijdens Tempelpop een feestavond op inschrijving te houden voor bedrijven en groepen, zoals vriendengroepen, verenigingen of sportteams. We kunnen een extra dag in de kerk terecht, dus besloten we het erop te wagen. De feestavond voor groepen is op zaterdag 18 mei. De inschrijvingen komen al aardig op gang...’’

Hoe kunnen de mensen zich vermaken tijdens de 'groependag'?

,,De dag heet Bier und Tempelfest en heeft als thema Tirol, en ook een beetje de Oktoberfeste. Voor 45 euro per persoon kun je onbeperkt eten en drinken. Er staan lange tafels, je kunt grote pullen bier krijgen... Het eten is stevige kost als schnitzels en worst, dat hoort gewoon op een Tiroler avond. Er is muziek van de Oktoberfeestband Zugabe en volkszanger Peter Borkes. De avond duurt van half negen tot één uur 's nachts.’’

Is de uitbreiding een stevige extra investering?

,,Best wel. Maar dat is het ons wel waard. We hebben een dagje langer feest en krijgen een wat breder publiek. De afgelopen jaren was Tempelpop zó'n succes, dat we het wel aandurven om er een dag bij te doen. De voortekenen voor de komende editie zijn goed. De kaartverkoop voor de vrijdagavond loopt als een malle, die raakt wel uitverkocht, denk ik.’’

Volledig scherm De organisatie verwacht een druk Tempelpop.

Is de groepsfeestavond de enige aanleiding om van twee naar drie dagen te gaan?

,,Nee. Een andere reden voor de uitbreiding is dat er in onze regio steeds meer oude en ervaren muzikanten iets nieuws beginnen, waardoor er meer kwalitatief goede bandjes komen. Wij kunnen dergelijke bands nu op zondag een podium bieden. De zondag is gratis en heet 'Bandjes Kieken'. Ouwe rockers kunnen dan vanaf drie uur 's middags genieten van de muziek van Sixp@ck, Goeie Genade en Damaged Heroes.’’

Blijft Tempelpop een drie dagen durend festival?