Babberich bezorgt Ajax B enorme kater in kampioensrace

Eigenaar afgebrande herberg Zutphen staakt renovatie: ‘Lijkt ons verstandig om met deze treurnis te stoppen’

Voor Marc van Broekhuijsen is de maat vol. Hij wilde de in 2020 afgebrande monumentale herberg Het Kanon in ‘zijn’ oude Zutphense wijk De Hoven in oude staat herstellen. Van Broekhuijsen voelt zich echter dermate tegengewerkt door de gemeente Zutphen, dat hij de stekker uit het project trekt.