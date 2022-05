Band Bankdirecteuren treedt weer op tijdens Tempelpop 2022, het tweedaagse muziekfeest in Baak

De band Bankdirecteuren, die altijd optreedt vanaf een rode hoekbank in een sfeer van een gezellige huiskamer, treedt zaterdag 14 mei om 20.30 uur op. De band zorgde tijdens de vierde editie in 2019 voor een volle zaal in een uitverkocht Tempelpop. Daarna gooide corona roet in het eten en werd het festival in 2020 en 2021 afgelast. Kaartjes voor het optreden van de Bankdirecteuren zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via ’t Wapen van Baak en online via avondje-uit.com.