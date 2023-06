Banengroei stokt in de Achterhoek; regio schiet volgend jaar in de min

Het aantal banen in de Achterhoek krimpt in 2024 met 0,2 procent. Daarmee is de regio Achterhoek een van de slechtst scorende regio's in Nederland. De krimp wordt met name gevoeld in de industrie en de bouw. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.