BBB grote winnaar in Montferland, FvD zakt van 2 naar 9

De monsterzege van Caroline van der Plas en haar BBB is ook in Montferland een feit. De gemeente stemde massaal op de partij waardoor de BBB 39,9 procent van de stemmen binnensleepte. Het CDA volgt met 10,4 procent, op flinke afstand.

Ongetwijfeld een domper voor de partij, want het CDA was in 2019 nog de grootste in Montferland met 18,5 procent van de stemmen.

VVD die bij de vorige verkiezingen op de derde plek eindigde, staat daar deze keer ook met 10 procent van de stemmen. Een daling van 5,2 procent.

Wie niet meer in de top terug te vinden is, is de FvD van Thierry Baudet. Van de zege uit 2019, toen de partij vanuit het niets op de tweede plek eindigde met 17,4 procent, is weinig overgebleven. Dit keer wist de partij slechts 2,8 procent van de stemmen voor zich te winnen.

Naast de BBB, waren het ook JA21 (3,5%), LPG (2,4%), Volt (2%), CU (1,3%), ONS (0,7%) en BVNL (0,6%) die een plus wisten te noteren. Alle andere partijen moesten inleveren.

Lagere opkomst

Montferland had 28.969 kiesgerechtigden in 2019, het opkomstpercentage lag destijds op ruim 53 procent. In tegenstelling tot omliggende gemeente, daalde dit in Montferland. Bij deze verkiezingen bleef het opkomstcijfer steken op net iets meer dan de helft van alle kiesgerechtigden, namelijk 50,5 procent van de 29.865 kiesgerechtigden.

