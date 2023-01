Beautycentrum in ‘vervloekt’ pand Doesburg: ‘Gaan er iets moois van maken’

DOESBURG - In het pand waar restaurant Het Gouden Haantje in Doesburg zat komt een beautycentrum. Onderneemsters Kim Schierboom, Inge van Popering en Ariana Witjes vertrouwen erop dat hun concept wél een succes wordt.

Alsof er een vloek rust op het pand waar lang geleden Het Gouden Haantje was gevestigd. Het restaurant in de Doesburgse Meipoortstraat brandde af en in de jaren daarna heeft er van alles ingezeten, maar zonder veel succes. Sommige lunchrooms hielden het maar een paar maanden vol.

Quote Ga je daar naartoe? Naar het verbrande haantje? Doesbur­gers kennen de geschiede­nis van het pand, maar wij gaan het tegendeel bewijzen. Kim Schierboom

Nu is het de beurt aan de Doesburgse onderneemsters Kim Schierboom, Inge van Popering en Ariane Witjes. Zij openen half maart beautycentrum ’t Gouden Handje, met een knipoog naar het Gouden Haantje. ,,Ga je daar naartoe? Naar het verbrande haantje? Doesburgers kennen de geschiedenis van het pand, maar wij gaan het tegendeel bewijzen. Wij gaan er iets moois van maken”, zegt haarextensionspecialist Kim Schierboom.

Verbouwing

Het pand in de Meipoortstraat, waar nu nog een kledingzaak zit, wordt komende maand verbouwd. De keuken wordt verwijderd om ruimte te maken voor medisch pedicure Inge van Popering van 2Feet2Care. Ariana Witjes van nagelsalon It’s All About Nails zit al in het pand en verhuist van de vide naar beneden.

Het bedrijf Beauty Heaven van Schierboom is nu nog gevestigd in de Ooipoortstraat, maar dat pand is eigenlijk te groot en te duur. ,,Daarom ben ik heel blij met deze kans. Alle puzzelstukjes vallen op hun plaats. Ik geloof echt in dit concept. Wij behouden onze eigen identiteit en klanten, maar we worden ook collega’s: drie beauty-experts onder één dak.”

In het nieuwe beautycentrum, naast bloemist Hoogeveen, is nog ruimte voor een vierde huurder. Schierboom: ,,Wie dat wordt, is nog niet bekend. Als het maar een aanvulling is op onze diensten.”

