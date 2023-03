Behoefte aan gratis boodschappen groeit: ‘Mensen redden het financieel niet’

met videoOmdat het aantal mensen in relatieve armoede toeneemt, groeit de behoefte aan gratis boodschappen om financiële nood te lenigen. Kerken in Doetinchem hebben daarom deelkastjes geplaatst, waar mensen gratis producten uit kunnen halen.

Er staan er nu negen door de hele gemeente, inclusief de dorpen Gaanderen en Wehl. Het aantal kastjes moet de komende tijd verdubbelen naar zo’n twintig, zodat inwoners van alle wijken van Doetinchem gratis boodschappen kunnen ophalen.



,,We zien dat de behoefte aan de gratis spullen toeneemt. Een grote groep mensen redt het financieel niet meer”, zegt Pieter ten Boom (79), die de kastjes wekelijks vult met boodschappen.



Hij heeft het dan voornamelijk over mensen die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank, maar wel geldproblemen ervaren. ,,Het varieert per plek, maar de kastjes zijn toch elke week wel leeg”, zegt hij.

Pieter ten Boom bij het deelkastje bij Anna Hoeve aan de Holterweg in Doetinchem.

Kerkgangers nemen boodschappen mee

De spullen in de kastjes komen van kerkgangers van de Protestantse Gemeente Doetinchem en de parochie Maria Laetitia. Zij brengen producten mee naar de zondagse kerkdienst, die vervolgens worden verdeeld over de kastjes.

Het gaat daarbij om allerlei houdbare spullen zoals soep in blik, andere voedingsmiddelen en verzorgingsproducten als shampoo, tandpasta en maandverband, uitgezonderd alcohol, tabak en frisdrank.

Ook aan inwoners van de stad en de dorpen wordt gevraagd de kasten bij te vullen met producten die ze bijvoorbeeld zelf niet gebruiken. En dat is belangrijk, volgens ten Boom. ,,En zo voorkomen we ook dat spullen die sommige mensen niet gebruiken, de prullenbak in gaan terwijl anderen er misschien wél grote behoefte aan hebben. Want er is een categorie mensen die het écht hard nodig heeft.”

De kastjes in Doetinchem staan aan de Prins Hendrikstraat, Mackaylaan, Groen van Prinstererlaan, Bieslookveld, Holterweg, Wilsonstraat en Hennennest. In Gaanderen is het kastje te vinden aan de Vinkenstraat en in Wehl bij de protestantse kerk aan de Grotestraat.

→ Meer info via e-mail: deelkastjes.doetinchem@gmail.com of op de sites van de Protestantse Gemeente Doetinchem en de parochie Maria Laetitia.

