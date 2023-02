Bekerduel De Graafschap-Ajax uitverkocht

Man (28) uit gemeente Zutphen mishandelt hotelperso­neel bij uitchecken: ‘Flink toegeta­keld’

Een 28-jarige man uit de gemeente Zutphen heeft in een hotel in Heerenveen twee medewerkers mishandeld. Dit gebeurde na een conflict over geld. Na het incident is hij door de politie in de buurt van het hotel aangehouden. De impact is groot, zegt het bedrijf.