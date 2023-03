Bekerkoorts in Doetinchem: ‘Met de trekker naar De Kuip en we nemen die beker mee naar huis’

Een enkeling pakt donderdag aan het begin van de middag die kans. Zoals Graafschap-supporter Youri, die er vertrouwen in heeft dat de Superboeren voor het eerst in de historie de halve finale halen. ,,Ja, we gaan winnen van Ajax vanavond”, zeg hij. ,,Het wordt natuurlijk een moeilijke wedstrijd, maar die sluiten we wel af met winst.”



En na die halve finale stoot de Doetinchemse voetbalclub door naar de finale, daarvan is Youri overtuigd. ,,We gaan met de trekker naar De Kuip en nemen die beker mee naar huis!”



De originele KNVB-beker kwam naar Doetinchem in het kader van de Trophy Tour, waarbij de voetbalbond een speelstad van één van de kwartfinales bezoekt. Wie een kijkje wil nemen of met de beker op de foto wil, kan dat nog doen tot 18.00 uur.



De Graafschap trapt vanavond op een uitverkochte Vijverberg om 21.00 uur af tegen Ajax.