Benschop hoopt los te zijn bij De Graafschap nu doelpuntendroogte voorbij is: ‘Zie mezelf meer als een kapstokspits’

Neergescho­ten moeder in het ziekenhuis, verdachte opgepakt in de Achterhoek

De moeder die dinsdagochtend in de Haagse Hertzogstraat bij een ‘incident in de relationele sfeer’ werd neergeschoten, ligt nog in het ziekenhuis. De politie heeft vanmiddag een 44-jarige man aangehouden in Groenlo, in het oosten van het land.

18 januari