Benschop mag weer spelen bij De Graafschap, maar krijgt ook ontslagbrief in de bus

Beroemde ‘Duitse’ boom in Drempt is dood: ‘Zou graag zien dat het een monument wordt’

Veel Dremptenaren en mensen die regelmatig over de Rijksweg in Drempt rijden, kennen ‘de Duitse boom’ op Landgoed Ulenpas. ‘Duits’ omdat in de jaren 40 Duitse soldaten in de eik klommen om ver weg te kunnen kijken. De beroemde boom is nu dood.