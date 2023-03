Bert Scheuter stop als columnist: ‘Ik ben voor polarisatie, maar nu lijkt dat meer op vrij vechten zonder spelregels’

Cariens zoon pleegde zelfmoord, nu helpt zij lotgenoten

Per jaar overlijden zo’n 1850 mensen aan zelfdoding in Nederland. De nabestaanden blijven veelal achter met een knagend schuldgevoel. Waarom? Wat had ik kunnen doen? Carien van Geffen uit Eibergen is gespecialiseerd in rouw na zelfdoding. En ze weet waar ze het over heeft.