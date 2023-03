Bespaarcoach helpt duurzamer te worden: ‘Anders blaas ik mijn hele pensioen door de schoorsteen’

Mogelijke verkrach­ting in busje bij GGNet in Warnsveld: rechter wil extra onderzoek

Werd een 55-jarige vrouw verkracht bij ggz-instelling GGNet in Warnsveld? Of was er sprake van seks met wederzijdse instemming? Om die vragen te beantwoorden moet er extra onderzoek komen. Dat bepaalde de rechter vandaag. De vrouw wordt nu opnieuw ondervraagd.