Beste speler Hidde Jurjus op weg naar de uitgang: ‘De aanbieding is niet goed’

Met video Kasteel­heer en ‘nozem’ laten monumen­taal bos in Laren weer groeien: ‘Feest, bier en natuur gaan heel goed samen’

De ‘Beukenkathedraal’ van Laren is weer in aanbouw. Of beter gezegd: die groeit weer. Het gaat om een rijksmonumentaal bos op Landgoed Oolde, dat begin dit jaar gekapt moest worden omdat het ‘gevaarlijk’ was geworden. De bomen vielen zomaar om. Festival Mañana Mañana, dat thuis is op dit landgoed, roept haar bezoekers op de nieuw aangeplante bomen te adopteren.