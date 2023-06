Beste speler Hidde Jurjus op weg naar de uitgang: ‘De aanbieding van De Graafschap is niet goed’

MET VIDEO Jan ‘Willie Wortel’ Buunk is bekende Borculoër dankzij tv-succes van zijn ‘Plantswin­ger’ op SBS6

Op het eerste gezicht lijken Jan en Aukje Buunk in Borculo in een gewoon huis te wonen. Maar bij nader inzien zitten ze tussen veel handige snufjes. Geen wonder met zo’n Willy Wortel in huis. Jan plaatste zich bij het SBS6-programma ‘Wat een uitvinding’ met zijn ‘plantswinger’ voor de finale.