Bewoners buitengebied Doesburg vrezen overlast zonnevelden: ‘Ze leveren in verhouding niet veel op’

‘You'll Never Walk Alone’ klinkt in Steenderen: Basteom neemt afscheid van clubicoon

Met fakkels, applaus en het lied You’ll never walk alone namen de leden van SV Basteom in Steenderen vrijdag afscheid van clubicoon Gerrit Weijenberg. De geboren Zutphenaar overleed afgelopen weekend plotseling en liet daarmee menigeen in verdriet achter.