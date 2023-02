Bezoekers en patiënten kunnen weer fatsoenlijk parkeren bij het Slingeland Ziekenhuis

Grote zoektocht naar vermiste vrouw breidt zich uit naar Achterhoek: ‘Wie heeft Miranda Epping gezien?’

Ondanks verwoede pogingen van de Duitse politie om de 53-jarige Miranda Epping terug te vinden, is het tot op heden niet gelukt. Het vermoeden is dat de vrouw de grens is over gefietst en momenteel in de Achterhoek is. Mensen die de vrouw gezien hebben, wordt gevraagd zich bij de politie te melden.