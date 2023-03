Bijna helft stemmers in Oost Gelre kiest voor BBB; harde klappen voor VVD en CDA

Dat ging ten koste van onder meer de VVD en het CDA. Met ruim 24 procent van de uitgebrachte stemmen was het CDA in 2019 ruimschoots de grootste partij in Oost Gelre. Maar daar bleef maar 11 procent van over.

VVD, de nummer twee in 2019, behaalde toen net geen 20 procent van de stemmen. De aanhang van de liberalen is nu meer dan gehalveerd: er is nog 9 procent van over.

Forum voor Democratie, nummer drie bij de vorige verkiezingen, hield nu nog maar 2 van de 14 procent over.

De opkomst was gisteren een stuk hoger dan in 2019. In 2019 kwam ruim 57 procent van de kiezers naar de stembus, nu bijna 69 procent.

