Bijna negentig kinderen brengen 36ste Elfstratentocht van Nieuw-Dijk tot een goed eind

Feministe Jolanda Withuis: ‘Ik kan me erover verbazen hoe sommige meisjes eruitzien’

In de jaren 70 verbrandden vrouwen hun bh’s en liepen ze in tuinbroeken om zich te ontworstelen aan de dwang om er maar leuk uit te zien. Tot haar schrik ziet socioloog en schrijfster Jolande Withuis (73) uit Zutphen dat die dwang terug van weggeweest is.