Bloemenkwekerij in Vorden mocht ontruimd worden, maar gemeente Bronckhorst ging daarin wel veel te ver

Klaar met de aanblik van al die maïs? Voor een euro koop je een metertje zonnebloem­lint

26 maart Wie in de gemeenten Lochem en Bronckhorst de uitgestrekte gras- of straks maïsvelden zat is, kan dit jaar opnieuw via crowdfunding zonnebloemranden laten aanleggen. Voor 11 euro staat er al een strook van 10 meter met zonnebloemen op de weilanden.