Boerderij van De Meilandjes in Gelderse Hengelo verkocht

De Meilandjes verhuisden vorig zomer naar de boerderij in het Gelderse Hengelo om van de rust te genieten. ,,We voelen ons nu al thuis hier’’, zei Erica tegen de Stentor. ,,Vriendelijke mensen, prachtige natuur, rust... Dit is Frankrijk in het klein. We gaan hier voorlopig niet meer weg.’’ Martien: ,,We zijn hier in februari al geweest, toen we de boerderij net hadden gekocht. Even de omgeving verkennen. Alvast kennismaken met het dorp. Was echt een warm bad.’’