Boswachters waarschuwen wandelaars bij Vorden voor vleesballetjes met punaises: ‘We willen dat iedereen zich bewust is van de risico's’

Muzikante Marise leert in Zutphen anderen zingen in haar nieuwe ‘huiskamer’ en brengt zo licht in donkere coronatij­den

17 november Wat doe je als jonge muzikante als je beoogde doorbraakjaar vanwege corona in het water valt? De 19-jarige Marise den Bakker gaat iets doen wat al lange tijd in haar hoofd zit: zangles geven als zzp’er. Ze huurt sinds ruim een week een lokaal in de voormalige Zutphense ROC-vestiging en begint daar op 1 januari als zanglerares. In De Proeflokalen (zie kader), een soort kleine creatieve commune.