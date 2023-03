Bouwdrift Bronckhorst: ook zeventien nieuwe huizen in Velswijk, paardenwijk definitief van de baan

In plaats van een manege en paardenkliniek krijgt Velswijk er zeventien nieuwe woningen bij. Daarmee verdwijnt het ooit zo ambitieuze plan voor een hippisch woonwijkje in het dorp definitief in de prullenbak.

Alleen het straatnaambordje ‘Paardendorpseweg’ herinnert straks nog aan het in 2010 gelanceerde plan om in Velswijk een wijkje te bouwen specifiek voor mensen met een paard. Maar de vraag naar nieuwe huizen is groter dan de behoefte aan een manege. Zoveel is wel duidelijk geworden in de afgelopen jaren.



De nieuwe woningen komen aan de oostzijde van de Paardendorpseweg, ten noorden van de Velswijkweg. Bronckhorst heeft daarvoor medewerking toegezegd aan de ontwikkelaar. Die wil twaalf rijtjeswoningen, drie patiowoningen en een twee-onder-één-kapwoning bouwen op de beoogde locatie.



Minimaal tweederde van de woningen krijgt een verkoopprijs onder de 355.000 euro. Het grootste deel is bestemd voor starters en senioren.

In de oorspronkelijke plannen was ruimte voor twaalf woningen met de mogelijkheid voor een eigen stal, een ruitersportcentrum met twee grote rijhallen, een paardenkliniek en een paardensportwinkel.

Volledig scherm Een schets van de plannen: het deel aan de zuid- en westzijde is reeds gerealiseerd. Aan de oostkant komen de 17 nieuwe woningen. © nvt

De woningen zijn wel gebouwd, maar de rest van het project is nooit van de grond gekomen. ,,Het concept bleek toch niet aan te slaan”, zegt woningbouwwethouder Emmeke Gosselink.

Niet te stoppen bouwdrift

De bouwdrift in Bronckhorst lijkt niet te stoppen, ook in de kleine kernen. Onlangs werd bekend dat Baak er 46 woningen bij krijgt in Halle zijn plannen voor 12 nieuwe huizen.

Velswijk telt volgens gegevens van de gemeente 138 woonadressen en 298 inwoners. Wethouder Gosselink is ervan overtuigd dat ook hier de vraag naar woningen dusdanig groot is dat de nieuwe huizen in een behoefte voorzien. ,,We hebben geen signaal dat de behoefte er níet zou zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.