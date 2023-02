Bouwer en gemeente verwelkomen nieuwe bewoners van nieuwbouwproject De Havenmeester in Doesburg

DOESBURG - Het nieuwe woonwijkje aan de Oude IJssel in Doesburg is bijna gereed. Het startschot voor de bouw van het laatste gedeelte was deze week. Na de zomer wordt De Havenmeester opgeleverd.

Met een ferme klap slaat Lilian Meijer het piketpaaltje de grond in. Het is een moment waar zij en haar partner David Ossenbruggen lang naar hebben uitgekeken. Deze woensdag de start van het huis in Doesburg waar ze samen gaan wonen. ,,Ik wil snel naar Doesburg verhuizen. Liever vandaag dan morgen”, zegt ze.

Volledig scherm De start van de bouw van project De Havenmeester in Doesburg: wethouder Birgit van Veldhuizen pompt lucht in een oude scheepshoorn die vervolgens toetert. De hoorn is een verwijzing naar de boten die enkele meters verderop voorbij varen. © Dg

Quote Het is een leuk stadje en deze plek aan het water is geweldig. Het centrum en de natuur zijn op loopaf­stand Lilian Meijer

Meijer (53) heeft haar huis in Duiven al verkocht en woont nu tijdelijk in Zevenaar. ,,Doesburg heeft veel meer karakter dan Duiven. Het is een leuk stadje en deze plek aan het water is geweldig. Het centrum en de natuur zijn op loopafstand”, vertelt ze.

Volledig scherm Wethouder Birgit van Veldhuizen van Doesburg spreekt de kopers van de woningen aan de Oude IJssel toe: ,,Welkom nieuwe Doesburgers." © dG

In Doesburg gaat ze samenwonen met Ossenbruggen, een oude jeugdliefde die ze recent opnieuw heeft ontmoet. ,,We zaten beiden op de havo/mavo in Presikhaaf in Arnhem en kregen verkering. We waren 17, 18 jaar oud en op een gegeven moment verlies je elkaar uit het oog. Zo gaat dat. David heeft jarenlang in Portugal gewoond. Maar anderhalf jaar geleden kruisten onze wegen opnieuw en sloeg de vonk weer over”, vertelt Ossenbruggen.

Bouwbedrijf Van Wijnen start later dan gepland aan de nieuwbouw van vijftien woningen die samen De Havenmeester vormen. Onder meer de energiecrisis, schaarste van bouwmaterialen en de oorlog in Oekraïne hebben voor vertraging gezorgd. De fundering is nu gestort en de verwachting is dat de sleuteloverdracht eind september plaatsheeft. Er zijn nog enkele woningen te koop. De prijzen bedragen iets meer dan een half miljoen euro.

Wethouder Birgit van Veldhuizen is blij dat er op enkele locaties in Doesburg gebouwd wordt. Het betreft geen grote projecten, maar gezien het beperkte aanbod van nieuwbouwwoningen in het Hanzestadje is elk huis er een. Over De Havenmeester is ze lyrisch. ,,Ik loop hier vaak met mijn hondje en het uitzicht is hier zo mooi.”

De nieuwe woningen pal aan de Oude IJssel krijgen een industriële architectuur met veel glas, staal en metselwerk. Daarmee maakt projectontwikkelaar Van Wijnen een verwijzing naar het verleden. De bouwlocatie is een voormalig bedrijventerrein waar tot 2017 de stadswerf en milieustraat waren gevestigd. De grond onder de woningen pal aan het water is opgehoogd zodat de bewoners ook in de toekomst droge voeten houden.

De Havenmeester is niet het eerste bouwplan aan de Koppelweg in Doesburg. Eerder al is begonnen met de bouw van De Sluyswachter: twee appartementencomplexen aan het water en enkele woningen.

Volledig scherm De bouw van appartementengebouw De Sluyswachter in Doesburg in de zomer van 2022. © Jan Ruland van den Brink

Volledig scherm Artist impression van woningbouwplan De Havenmeester in Doesburg. © Wijnen

