Artemis’15 verwacht weer een lastig handbalseizoen

Festunique met bloemencor­so in Beltrum en meer feeste­lijks in de Achterhoek

Je vervelen is onmogelijk, het eerste weekend van september. Als hulp om de keuzestress te beperken hierbij enkele suggesties voor activiteiten in de Achterhoek: van Festunique in Beltrum en het Septemberfeest in Borculo tot Berkelblues in Eibergen.