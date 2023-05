Femke, Loes, Caroline en het trollenleger in ons masculiene horrorklimaat

Tweede Kamerleden massaal in Zutphen voor gesprek over ziekenhuis: ‘We kunnen wel degelijk wat doen’

Tweede Kamerleden zitten zij aan zij met gemeenteraadsleden uit Zutphen, Lochem, Brummen, Voorst, Bronckhorst en Berkelland. Om in gesprek te gaan over de toekomst van het ziekenhuis in Zutphen zijn ze vanavond massaal naar het stadhuis in Zutphen gekomen. ,,Overal buiten grote steden staan ziekenhuizen onder druk.’’