Brandweer heeft flinke kluif aan nachtelijke woningbrand in Steenderen

Verdachten van witwassen en heling in Grave zijn mogelijk ‘bekenden van de politie’, en weer op vrije voeten

GRAVE - De twee mannen die zaterdag werden aangehouden in Grave, zijn mogelijk bekenden van de politie. De 51-jarige man uit Wijchen is in 2012 veroordeeld voor een ‘wietmoord’ in Gaanderen. De 37-jarige man uit Roermond moest in 2012, aldus een Engelse krant, de gevangenis in voor een gewapende bankoverval in Londen.

27 januari