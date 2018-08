Brandweer Steenderen helpt 3000 badeenden

Huurappartementen Laren rond kerst klaar

20 augustus Bouwbedrijf Kreunen uit Lochem is bezig met de bouw van vijf appartementen naast horecazaak de Witkamp in Laren. Opdrachtgever is Harold Reurslag, eigenaar van de Witkamp. Volgens de Larense horecaman zijn de appartementen rond de kerstdagen klaar.