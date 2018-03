Brinksma's uit Hummelo prediken passie voor paarden

Garm Brinksma startte in 1965 hobbymatig met pony's, een weitje en later een stal in Hummelo. Ruim vijf decennia later is er een boek verschenen over de historie van manege Groot-Zande in, de rol in de hippische wereld én de nazaten van de oprichter.

Toos Brinksma en haar kinderen Gwen en Bas zitten er deze voorjaarsdag relaxt bij in Hummelo. ,,We zijn vooral vereerd dat er een boek over ons bedrijf is geschreven’’, stelt Toos. ,,In de gesprekken die we met schrijfster José Eijt hebben gevoerd, ze rijdt hier zelf ook, kwam heel veel herkenning naar boven. Bijvoorbeeld over mensen die hier ooit les hebben gehad.’’

Mens en paard

Eijt kwam jaren terug op het idee een historisch boek te schrijven, de Brinksma's gingen er in mee. Hart voor paarden, hart voor mensen geeft in een zin twee complimenten aan de familie. De Brinksma's zijn na 50 jaar niet weg te denken van de manege, die eigenlijk geen echte manege meer is. ,,We verzorgen nu een opleiding voor mens en paard’’, legt dochter Gwen uit. ,,We geven instructies, richten paarden af en zijn een pensionstal.’’



Binnen in de stal is het een drukte van belang, alle boxen zijn vol met pensionpaarden. Zoon Bas is werkzaam buiten het bedrijf. ,,Al help ik Gwen nog met de administratie’’, stelt hij. ,,Ik zie ons gewoon als een hardwerkende ondernemersfamilie. Dat heeft nooit tot botsingen geleid tussen ons, je legt je immers neer bij de meerderheid.'’’

Dierenwelzijn

Het werk aan het boek spreidde zich uit over een paar jaar, interviews waren er veel. ,,Het is een eer, maar we zijn redelijk nuchter. Je moet gewoon kwaliteit leveren, anders lopen de mensen weg’’, stelt Bas onomwonden. Waarna moeder Toos, getrouwd met de afwezige Dick, zoon van oprichter Garm, aanvult: ,,We hebben altijd onze eigen lijn gevolgd, met dierenwelzijn hoog in het vaandel. Waar we trots op zijn is de langdurige relatie die we met veel mensen hebben. Sommigen brengen hier al 40 jaar hun paarden onder, er is heel weinig verloop.’’

Nu de historie is vastgelegd, is een blik op de toekomst gerechtvaardigd. ,,Het is een bedrijf van mijn ouders’’, legt Gwen uit. ,,We zoeken naar een vorm om dat in de toekomst te veranderen.’’

