Broers Grasmeijers stoppen met muziekzaak NR. 2 in Vorden

Het muziek­korps zal er áltijd zijn, zeggen muzikantes Merel (13) en Hanny (52)

26 november Is het sexy om bij een fanfare of harmonie te gaan? Merel Boerstoel (13) en Hanny Luimes (52) vinden van wel. Ze delen een passie voor muziek. Merel speelt dwarsfluit en zit sinds vier maanden in het grote orkest van Harmonie Vorden. Hanny blaast op de saxofoon bij muziekvereniging Nieuw Leven in Steenderen, is voorzitter van die club en maakt al veertig jaar muziek.