Bronckhorst digitaal in landelijke kopgroep

De gemeente Bronckhorst is volgens de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken (EZ) op digitaal gebied prima bezig. De ministeries onderzochten voor het vierde jaar op rij de digitale volwassenheid van gemeentelijke websites in Nederland. Bronckhorst kwam als nummer vijf uit de bus. Vorig jaar eindigde Bronckhorst in hetzelfde onderzoek nog op de 20ste plaats.

De ministeries onderzoeken bijvoorbeeld of bij een aanvraag de gegevens van de aanvrager voor-ingevuld worden (met gebruik van DigiD of e-Herkenning) en of het voor een inwoner mogelijk is een formulier digitaal in te sturen.

Wethouder Antoon Peppelman: ,,Er werd ook gekeken of wij als gemeente een eenvoudige melding of vraag via een contactformulier laagdrempelig maken, juist door géén DigiD te vragen. Omdat de inwoner bij ons centraal staat, letten wij hier goed op. Wij zijn dan ook blij met deze mooie score.”

Het onderzoek toetst gemeenten op 56 producten; 33 voor inwoners en 23 voor ondernemers. Een 'product' is in het onderzoek de mogelijkheid die een gemeente biedt om een aanvraag of melding te doen, bijvoorbeeld een aanvraag bijstandsuitkering of melding gevonden voorwerp. Is dit product digitaal aan te vragen en zo ja, in hoeverre is dan sprake van een geavanceerde digitale toepassing? Daar waar het gaat om het aantal producten dat de gemeente digitaal aanbiedt, scoort Bronckhorst 92 procent. Het landelijk gemiddelde ligt op 83 procent.